Büyükklılıç, CHP'li Arık'a 'Ne kadar etik?' diyerek yapılan hizmetleri sıraladı - Son Dakika

Büyükklılıç, CHP'li Arık'a 'Ne kadar etik?' diyerek yapılan hizmetleri sıraladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TBMM'de konuşma yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın iddialarıyla ilgili olarak "Davayı açanın kendi partisinin eski ilçe başkanı olduğunu bilmemezlikten gelmesi her türlü siyasi etik anlayışının dışındadır" diyerek cevap verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TBMM'de konuşma yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın iddialarıyla ilgili olarak "Davayı açanın kendi partisinin eski ilçe başkanı olduğunu bilmemezlikten gelmesi her türlü siyasi etik anlayışının dışındadır" diyerek cevap verdi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a, "Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Sayın Çetin Arık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, şahsımın ismini zikrederek, Develi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağı Everek Mahallesi Muhtarı Abdullah Ganioğlu'nun söylediğini ifade ettiği bir takım iddialar ortaya atmıştır.


Öncelikle bilinmesi gerekir ki; siyasetle hizmet birbirine karıştırılmamalıdır. Sayın Milletvekili, Yüce Mecliste, siyaset yapabilme kaygısıyla doğruluğundan emin olamadığı bilgileri, gerçekleri de dile getirmeden "tek taraflı", muhatabına cevap hakkı doğuracak bir şekilde ama muhatabının olmadığı bir ortamda iddiaları dile getirmiştir.


Üstelik Sayın Milletvekili kendi sosyal medya hesabına yapılan yorumu çarpıtarak, yorum sahibinin de bilgisi dışında eklemeler yaparak bundan siyasi bir rant peşinde koşmuştur." diyerek şu cevabı verdi :


"Konuşmasına, "Aşağı Everek Mahallesi Muhtarımız, Develi Muhtarlar Derneği Başkanımız Abdullah Ganioğlu bakın ne diyor" diyerek başlayan ve gerçekte sosyal medya hesabına yapılan yorumla birebir örtüşmeyen açıklama yaparak Abdullah Ganioğlu'nun kişilik haklarına saygısızca müdahale eden Sayın Milletvekilinin bu yaklaşımının ne kadar etik olduğu da tartışılır. Zira, Sayın Milletvekili, Abdullah Ganioğlu'nun yorumuna kendince eklemeler yapmış ve bunu Abdullah Ganioğlu'na atfen dile getirmiştir.


Sayın Milletvekilinin iddiaları ile ilgili de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.


"Develi'ye yakışan Terminal nerede" diye soran Sayın Milletvekilinin, buradaki mahkeme sürecinden habersiz olması bir yana konuyu mahkemeye taşıyanın kendi partisinin eski ilçe başkanı olduğunu bilmemesi ya da bilmemezlikten gelmesi her türlü siyasi etik anlayışının dışındadır. CHP'nin eski Develi İlçe Başkanı tarafından konunun mahkemeye taşınması üzerine yargı kararına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz.


Develi Belediyemizin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları mecrasında devam etmektedir. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı çıkmış olup, pandemi süreci nedeniyle yavaşlayan çalışmalar en kısa sürede yeniden hızlanacaktır.


Develi Devlet Hastanesi'nden bahisle Sayın Milletvekilinin "Yarım Kalan Hastane" ifadesi gerçekle örtüşmemektedir. Zira, hastanenin fiziki gerçekleşmesi "Yüzde 90" seviyesindedir. Bitirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.


"SindelhöyükÇayırözü" konusu doğrudan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki bir konu değildir. Mera arazisi olduğu için doğrudan Valilik bünyesindeki konunun da takipçisi olmaya devam edilmektedir.


Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediyesi'nin ilçeye yaptığı hizmetleri görmezden gelerek, eksik ve yanlı bilgilerle "Siyaset yapma" uğruna kamuoyunu yanlış bilgilendirdi."


BüyükKılıç yapılan çalışmaları ise şu şekilde sıraladı :


-DEVELİ İLÇEMİZE BÜYÜKŞEHİR YASASI KAPSAMINDA 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR


Develi Kadın ve Gençlik Merkezi yapım işi


4 adet tarım makinesi hibe edilmesi işi


94 adet süt tankı dağıtım işi


Sulama tesisi, his tesisi, his göleti, borulama ve sac sıvat yapım işleri


30.532 ton sıcak asfalt döküm işi


46.000 m park ve çevre düzenlemesi yapım işi


2 adet mini futbol sahası yapım işi


1 adet basketbol-voleybol sahası yapım işi


5.000 m kapalı pazar yeri yapım işi


63 km 1.kat asfaltlama yapım işi


134 km 2.kat asfaltlama yapım işi


676 km yama yapım işi


40 adet oyun grubu yapım işi


255.890 m kilitli parke yapım işi


Trafik çalışmaları, korige boru, baks, kar direği, yol çizgisi, oto korkuluğu yapım işleri


Su ve kanalizasyon çalışmaları yapım işi


Develi atık su arıtma tesisi yapım işi


kapsamında102 Milyon Türk Lirasıyatırım yapılmıştır.


-31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDEN GÜNÜMÜZE YAPILAN ÇALIŞMALAR


25 mahalleye 95 adet sac sıvat,


28 mahalleye 8000 metre boru döşenmesi,


5 mahallede sulama ve hayvan içme suyu tesisi bakım onarımı,


2 mahallede hayvan içme suyu kazı göleti yapımı,


Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında 3 mahalleye 4250 doz kuduz aşısı alımı,


Şıhlı Mahallesine Lavanta Bahçesi Tel Örgü yapımı,


Develi Süt Üreticileri Birliği Develi Sılaj Paketleme Tesisinde Kullanılmak üzere Paketleme File ve Film rulosu temini,


10 mahalleye 70.632 mKilit Parke döşemesi,


13 mahalleye 5451 metre mezarlık duvarı yapımı,


3 mahalleye halı saha yapımı,


3 mahallede toplam 108 adet Beton Hazır Mezar yapımı,


2 mahalleye Sosyal Tesis Yapımı,


8 mahalleye kamelya, bank, masa, sandalye dağıtımı,


11 mahalleye toplam 45km asfalt yapımı,


22km yol yapım ve genişletme çalışması,


Trafik işaret ve Yol Çizgi Boyası 59 mahallede çalışma yapımı,


1425km yayla ve arazi yolları yapım ve bakımı,


59 mahallede 249km Asfalt yama çalışması yapımı,


Aksu Mesire Alanı Yapım İşi,


Şehit Müsellim Orhan Parkı yapımı,


Develi ilçe mezarlığında 608 adet mezar ve 350 m uzunluğunda Panel çit korumalı


Desenli perde duvar yapımı,


Develi İlçesi Kapalı Pazaryeri yapılması işi,


İlçe merkezini şehir merkezine ve Yahyalı ilçesine bağlayan ana arterler üzerinde yürütülen doğalgaz, kanalizasyon ve içmesuyu hatları yapımı,


Develi ilçesindeki yolların bakım ve onarımı ile yeni yol çalışmaları,


KASKİ tarafından içme suyu, kanalizasyon ve sondaj kuyuları yapımı,


işleri kapsamında15 Milyon Türk Lirasıyatırım yapılmıştır.


Ayrıca önümüzdeki günlerde yaklaşık maliyeti toplam13 Milyon Türk Lirasıdeğerinde,


İhale aşamasında olan


oÇöp transfer istasyonu,


oEpçe Tarımsal Sulama Kooperatifi Toplu Yağmurlama Sulama Sistemi Rehabilitasyon İşi


Proje çalışmaları devam eden


oUzun Çarşı Sokağı Sokak Sağlıklaştırma Projesi


oMahalle Terminali,


oMeydan Düzenleme ve Park yapımı


oKASKİ tarafından içme suyu, kanalizasyon ve sondaj kuyuları yapımı" - KAYSERİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükklılıç, CHP'li Arık'a 'Ne kadar etik?' diyerek yapılan hizmetleri sıraladı - Son Dakika

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