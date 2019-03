Büyükler Alışverişte, Minikler Eğlencede

DENİZLİ (İHA) – Denizli 'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık 'ın Çocuk Kulübü, minik misafirlerini her hafta sonu Eğlenceler Şatosu'nda gerçekleştirdiği birbirinden keyifli etkinliklerde ağırlıyor. Sahne gösterileri, masal oyunlar, atölye çalışmaları gibi pek çok etkinlikten çocuklar ücretsiz yararlanıyor.Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, minik misafirlerini her hafta sonu gerçekleştirdiği birbirinden keyifli etkinliklerde ağırlamaya devam ediyor. Masal oyun konseptiyle sahnelenen oyunlarda hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, atölye çalışmalarında yeteneklerini geliştirerek kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor. Her hafta sonu ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere katılmak isteyen Forum Çamlık ziyaretçisi çocukların, hafta içi günlerde danışma biriminden kayıt yaptırmaları yeterli oluyor. Bugüne dek binlerce çocuğu eğlenceli Çocuk Kulübü etkinliklerinde ağırlayan Forum Çamlık, hafta sonlarına keyif katmak isteyen minikleri yıl boyu gerçekleştireceği etkinliklere bekliyor. - DENİZLİ