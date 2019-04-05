Son Dakika Haberleri: Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası İçin Milliler Gürcistan'a Gitti

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası İçin Milliler Gürcistan'a Gitti

18 dakika önce

Milli halterciler Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası için Gürcistan'a gitti.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası İçin Milliler Gürcistan'a Gitti, System.String[]


Milli halterciler Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası için Gürcistan'a gitti.

Gürcistan'ın Batum şehrinde 06-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na yaklaşık  41 ülkeden 342 sporcu katılıyor. Milli takımı ise şampiyonada 10 erkek, 10 bayan olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek.

6 Mart tarihinde başlayacak olan yarışmalarda Türk sporcular madalya için podyuma çıkacaklar. İlk günde Erkekler 55 kg da Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin saat 18.00'de madalya için yarışacaklar, Bayanlar 45 kg yarışacak olan Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan ise saat 15: 00'te podyumdaki yerini alacak.

Milli takım kafilesiyle birlikte Gürcistan'a giden Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar şampiyona ile ilgi olarak, "Burada da en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacak ve Allah'ın izni ile İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:38 Kaynak: DHA

Avrupa, Gürcistan, Spor
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