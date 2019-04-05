Son Dakika Haberleri: Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na Katılacak Milliler Gürcistan'a Gitti

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na Katılacak Milliler Gürcistan'a Gitti

1 saat önce

6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılacak olan Milli Takım, Gürcistan'a gitti.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na Katılacak Milliler Gürcistan'a Gitti, System.String[]
6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılacak olan Milli Takım, Gürcistan'a gitti.

Şampiyonaya yaklaşık 41 ülkeden 342 sporcu katılıyor. Milliler, Avrupa Şampiyonası'na 10 erkek, 10 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu ile katılıyor. 6 Mart tarihinde başlayacak olan yarışmalarda ay-yıldızlı sporcular madalya için podyuma çıkacak. İlk günde Erkekler 55 kg'da Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin saat 18.00de madalya için yarışacak. Bayanlar 45 kg'da yarışacak olan Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan saat 15.00'te, 49 kg'da ise Pelinsu Bayav saat 20.30'da podyumdaki yerini alacak.

Milli takım kafilesiyle birlikte Gürcistan'a giden Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, "Burada da en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacak ve Allah'ın izni ile İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:57 Kaynak: İHA

Avrupa, Gürcistan, Spor
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