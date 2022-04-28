Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor - Son Dakika

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak ve 1 Mayıs tarihinde sona erecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 kadın ve 7 erkek judocu ile temsil edecek.

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak. Türkiye bu organizasyonda 8 kadın ve 7 erkek judocu ile tatamide madalya mücadelesi yapacak. 40 ülkeden 154'ü kadın ve 207'si erkek judokanın kayıt yaptırdığı şampiyonada ay-yıldızlı judogileri giyecek sporcuların maç programı şöyle:

Yarın

Kadınlar: 48 Kiloda Sıla Ersin, Merve Azak, 57 Kiloda Hasret Bozkurt

Erkekler: 60 Kiloda Mihraç Akkuş,66 Kiloda Ejder Toktay

30 Nisan Cumartesi

Kadınlar: 63 Kiloda Ayten Yeksan, 70 Kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel

Erkekler: 73 Kiloda Umalt Demirel, 81 Kiloda Vedat Albayrak

1 Mayıs Pazar

Kadınlar: 78 Kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut

Erkekler: 90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, +100 Kiloda Munir Ertuğ

(İHA)