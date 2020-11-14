Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Prag'da yapılacak

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota hakkı taşıyan şampiyonaya, 11 milli judocu katılacak.

Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim