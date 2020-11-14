Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Prag'da yapılacak

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota hakkı taşıyacak Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'nın başkenti Prag'da 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Olimpik Milli Takım kadrosunda yer alan Türk judoculardan 11'i (3 kadın, 8 erkek) Türkiye'yi bu organizasyonda temsil edecek. 42 ülkeden 158'i kadın, 230'u erkek toplam 388 judocu müsabakalarda kürsü için karşılaşacak. Judo Milli Takım kafilesi yarın İstanbul'dan hava yoluyla Prag'a gidecek. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı judogileri giyecek isimler şöyle:

Kadınlar: 48 kg'da Gül Kader Şentürk, 52 kg'da İrem Korkmaz, +78 kg'da Kayra Sayit.

Erkekler: 60 kg'da Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş, 73 kg'da Bilal Çiloğlu, 81 kg'da Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç, 90 kg'da Mihael Zgank, 100 kg'da Mert Şişmanlar, +100 Cemal Erdoğan. - İSTANBUL