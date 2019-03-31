Son Dakika Haberleri: Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

47 dakika önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün sona eren karma takımlar müsabakasında Bosna Hersek ile finalde karşılaşan judokalar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, System.String[]
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün sona eren karma takımlar müsabakasında Bosna Hersek ile finalde karşılaşan judokalar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Balkan Şampiyonası'nda karma takımlar müsabakalarında finalde Bosna Hersek ile karşılaşan Judo Milli Takımı şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. İki gün süren Balkan Şampiyonası'nın son gününde karma takım karşılaşmaları yapıldı. Karma müsabakalarında 57, 73, 70, 90, +70 ve +90 kilolardaki judokalardan oluşan ay yıldızlı ekip finalde rakibine 4-2 yenildi ve ikincilik kürsüsünde kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

Arnavutluk, Bosna - Hersek, Spor
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