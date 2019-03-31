Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya
47 dakika önce
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün sona eren karma takımlar müsabakasında Bosna Hersek ile finalde karşılaşan judokalar gümüş madalyanın sahibi oldu.
Arnavutluk
'un başkenti Tiran
'da bugün sona eren karma takımlar müsabakasında Bosna Hersek
ile finalde karşılaşan judokalar gümüş madalyanın sahibi oldu.
Büyükler Balkan Şampiyonası'nda karma takımlar müsabakalarında finalde Bosna Hersek ile karşılaşan Judo Milli Takımı şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. İki gün süren Balkan Şampiyonası'nın son gününde karma takım karşılaşmaları yapıldı. Karma müsabakalarında 57, 73, 70, 90, +70 ve +90 kilolardaki judokalardan oluşan ay yıldızlı ekip finalde rakibine 4-2 yenildi ve ikincilik kürsüsünde kaldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!
Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor
Los Angeles Lakers'ta LeBron James Sezonu Kapattı
Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı!