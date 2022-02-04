Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Tevfik Kış Spor Salonu'nda 19 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonaya 45 ilden 148'i kadın 358 sporcu, derece elde etmek için mücadele ediliyor.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonun açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, yeni yönetim kurulu olarak ilk faaliyetlerini Çorum'da yaptıklarını söyledi.

Yönetim kurulu olarak sporcuların daha iyi şartlarda spor yapabilmesi, müsabakalara katılması ve başarılı olması için çabaladıklarını dile getiren Ünlü, "Sizler de bunun ciddi anlamda farkına vardınız. Burada sporcularımız canla başla mücadele gösterdi. Federasyon olarak bundan sonra atacağımız her adımı siz sporcular için atacağız." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Türkiye'nin güreşten sonra en çok olimpiyat madalyasını halter branşında kazandığına işaret ederek, halterdeki başarının devam etmesini temenni etti.

Aşgın, Çorum Belediyesi olarak sporun her branşına destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise sporculara başarı diledi.

Halkoyunları gösterisiyle devam eden organizasyonda ilk gün kadınlarda 45, 49, 55, 59 ve 64 kiloda dereceye giren sporcular için kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Kadınlar 45 kiloda Ankara'dan Melisa Güneş, 49 kiloda Kırıkkale'den Nurgul Yüksel, 55 kiloda İstanbul'dan Duygu Alıcı, 59 kiloda Ankara'dan Sümeyye Çelik, 64 kiloda ise Ankara'dan Nuray Güngör birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Gençlik ve Spor Müdürü Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Halter Federasyonu Başkanı Ünlü tarafından verildi.

Şampiyona, 6 Şubat Pazar günü sona erecek.