Son Dakika Haberleri: Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

1 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapılıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk şampiyonasını Bursa'da düzenlediklerini söyledi.

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın önemine değinen Aydın, şöyle konuştu:

"Bursa'da düzenlediğimiz müsabakalarda şampiyon olanlar şubat ayında İstanbul'da yapılacak Vehbi Emre Turnuvası'nda da birinci olduklarında veya en iyi dereceyi aldıklarında milli takıma seçilmiş olacaklar. Yıl sonunda Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda çok kota almak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız 2020 Tokyo Olimpiyatları olacaktır. Vize almadan olimpiyatlara katılmak mümkün değil. Bunun için 2019 Dünya Şampiyonası bizim için çok önem arz etmektedir."

Şampiyonada yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme
ve yarı final müsabakaları ile 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların repesaj ve finalleri gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın son günü olan 7 Ocak'ta ise 60, 67, 77, 87 ve 130 kiloların repesaj ve final
karşılaşmaları yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:41 Kaynak: AA

Bursa, Türkiye, Spor
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