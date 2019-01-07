Türkiye
Güreş Federasyonu tarafından Bursa
'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, sona erdi. Atatürk
Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 300 sporcu katıldı.
Şampiyonanın son gününde 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 77 kiloda Serkan
Akkoyun, 87 kiloda Doğan Göktaş, 130 kiloda Osman Yıldırım
birinci oldu.
Şampiyonada takım sıralamasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor
185 puanla birinci olurken, Ankara ASKİ
135 puanla ikinci, Pendik
İhtisas Spor Kulübü 132 puan üçüncü ve Kayseri Şekerspor
130 puan dördüncü sırada yer aldı.