Son Dakika Haberleri: Büyükler Judo Milli Takımı Tiran'da

Büyükler Judo Milli Takımı Tiran'da

26 dakika önce

ANKARA / DHAArnavutluk'un başkenti Tiran'da 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 7'şer judoka temsil edecek.

Büyükler Judo Milli Takımı Tiran'da, System.String[]
ANKARA/ DHA

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 7'şer judoka temsil edecek.

Karayoluyla bu ülkeye giden Milli takımımızda yer alan judocular şöyle:

Kadınlar: 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Rabia Şenyayla ve Melda Pınar, 57 kiloda Merve Taş, 70 kiloda Senanur Şahbaz, 78 kiloda Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç.

Erkekler: 60 kiloda Ahmet Saçan, 66 kiloda Fırat Özkan ve Z. İhsan Oba, 81kiloda Onurcan Tatlıcıoğlu, 90 kiloda Salih Karaman ve Hasancan Kolcu ile 100 kiloda Şayan Nesirpur temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:36 Kaynak: DHA

Spor
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