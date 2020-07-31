Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi - Son Dakika

ANTALYA'da vatandaşlar bayram namazının ardından, belediyeler tarafından belirlenen noktalarda kurbanlarını kestirdi. Çocuklar ise o anları izledi.

Büyük ve küçükbaş kurbanlıklarını kesmek için sabah erken saatlerden itibaren kesimhanelere gelen Antalyalılar, kurbanlıklarının kesilmesini bekledi. Profesyonel kasaplar, kurbanları kurallara uygun şekilde keserken, sahipleri ise etlerini parçalayarak poşetledi. Kesimler sırasında, zabıta ekipleri sıkı önlemler aldı. Kesim merkezlerine gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Kurbanlıklarıyla birlikte geldikleri kesim merkezleri önünde ateşleri ölçülen Antalyalılar, bu sırada zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kurban etlerini taşımaya yardım etti. Kimileri kurbanlıkların başını boynuzlarından tutarak otomobile taşıdı, kimisi de babasının yanında kesimi izledi.

Kurban kesimi için Kepez Belediyesi tarafından hazırlanan cumartesi pazarı kesim alanına gelen Ali Saraçoğlu , " Koronavirüs ile birlikte hijyen daha çok ön plana çıktı. Bu nedenle belediyelerin kesim alanlarını tercih ettim. Randevum olduğu için çok sırada beklemiyorum" dedi.

Havanın sıcak olmasından şikayetçi olan Zeliha Öztürk ise, "Maskemi taktım, kurbanımı alıp kesim merkezine geldim. Hava çok sıcak. Maske ile zorlanıyorum ama yapacak pek bir şey yok" diye konuştu.