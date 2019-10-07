Son Dakika Haberleri: Büyükler Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası
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Büyükler Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Minik, yıldız, ümit, genç Kyokushin Karate, 1. Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası Bilecik'te yapıldı.

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Minik, yıldız, ümit, genç Kyokushin Karate, 1. Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası Bilecik'te yapıldı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İstasyon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda seremoninin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere Karate Türkiye Federasyonuna teşekkür ederek, geleceğin daha iyi olması için gençlerin daha çok çalışması gerektiğinin altını çizdi. Başarılı olmanın yolunun disiplinli ve gayretli çalışmaktan geçtiğini belirten Vali Şentürk, "Farklı illerden gelerek burada mücadele edeceksiniz. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Kararlılıkla spora devam edeceksiniz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise karatenin disiplin, saygı, sevgi ve nezaketin ön planda olduğu başarılı branşlardan biri olduğunu ifade ederek "Müsabakalar sonunda aranızdan başarılı sporcular çıkacak. Uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracağına canı gönülden inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


Öte yandan İl Müdürü Yıldız, müsabakalara 400 sporcunun katıldığını bildirdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Türkiye Kupası, Bilecik, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
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