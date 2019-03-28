Son Dakika Haberleri: Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı

Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı

50 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

23 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 23 sporcu İl Birinciliği için raket salladı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda birinci Şaban Mutlu, ikinci Umut Yılmaz, üçüncü M. Savaş Somuncu, dördüncü Taşkın Çetin oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Talas, Spor
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