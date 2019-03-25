Son Dakika Haberleri: Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi

20 dakika önce

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası sona bugün yapılan final maçları ile sona erdi.

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Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası sona bugün yapılan final maçları ile sona erdi. 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 kategoriden 20 madalya sahiplerini buldu. 

2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan ve olimpiyat kotasında bulunan Emre Lale ve Özge Bayrak Türkiye şampiyonu oldu.  

5 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren ve madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Tek erkekler: 1. Emre Lale, 2. İbrahim Haktan Doğan, 3. Ahmetcan Oruç, 3. Berkay Çiçen paylaştı. 

Tek bayanlar: 1. Özge Bayrak, 2. Aliye Demirbağ, 3. Büşra Ünlü, 3. Betül Soner.

Çift erkekler:  1. Mehmet Çapar-Emre Sönmez, 2. Serdar Koca-Serhat Salım, 3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş, 3.Murathan Eken-Mert Tunco.

Çift bayanlar: 1. Bengisu Erçetin- Nazlı Can İnci, 2. Zehra Erdem- İlayda Nur Özelgül, 3. Betül Soner- Naime Yılmaz. 

Karışık çiftler: 1. Emre Lale-Özge Bayrak, 2. Emre Sönmez-Zehra Erdem, 3. Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, 3. Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçlardan detaylar

-Madalya töreninden detaylar

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

Türkiye, Spor
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