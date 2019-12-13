Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı Ankara'da yaşanacak

MUSA AYDIN: TÜM GÜREŞ SEVERLERİ BEKLİYORUZ

17-18 Aralık'ta kadınlar müsabakalarıyla başlayacak olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, 19-22 Aralık'ta serbest, 23-25 Aralık tarihlerinde ise grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında