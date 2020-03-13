Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan; 14-15 Mart'ta Antalya'da yapılacak olan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'koronavirüs' tedbirleri talimatı doğrultusunda ertelendi.

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan; 14-15 Mart'ta Antalya'da yapılacak olan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'koronavirüs' tedbirleri talimatı doğrultusunda ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda; 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılması planlanan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası ertelendi.

Judo Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği, koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere dair yapılan toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm spor branşlarında yapılacak müsabakalarla ilgili hastalıktan korunmaya yönelik tedbirler doğrultusunda federasyonumuz; yurt içi faaliyet programı arsında yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ileri bir tarihe ötelenmesi kararı aldı."


Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:43 Kaynak: DHA
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