Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Sona Erdi

İstanbul 11 altınla şampiyonaya damgasını vurduErcan ATA - ANTALYA,DHAAntalya'da 2 gün süren Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

İstanbul 11 altınla şampiyonaya damgasını vurdu



Ercan ATA - ANTALYA,DHA



Antalya'da 2 gün süren Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.



İstanbul Bölgesi judokaları toplamda 11 altın, 5 gümüş ve 5 bronz ile açık ara ilk sırayı elde ederken, İzmir, Tekirdağ ve Trabzon sporcuları 1'er altın ve 1'er bronzla İstanbul'u takip ettiler.



Şampiyonanın ilk gününde İstanbul 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz, İzmir 1 altın, 1 bronz, Tekirdağ ise 1 altın elde etmişti.



Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, eski başkan Natık Canca ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mehmet Yılmaz, aktif hakemlik hayatını sona erdiren Bünyamin Er'i plaket ile uğurladılar. Canca'nın törende yaptığı konuşmada, "Bünyamin Er'i hakemliğe ben başlattım, ben sona erdirdim" ifadeleri büyük alkış aldı.



Öte yandan Antalya'da Judo fırtınası esmeye devam edecek. Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Süper Lig müsabakaları da Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.



Kadınlar ve erkeklerde 16 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de 5'er sıklette yapılacak müsabakalarda ilk 4'e giren kulüpler, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. Son sırayı alan 4 takım ise bir alt lige düşecek.



6 sıklette yapılan müsabakalarda dereceye giren judokalar şöyle:



Kadınlar : 70 kg: 1.Büşra Katipoğlu (İstanbul), 2. Şükran Bakacak (İstanbul), 3. Semanur Erdoğan (Bursa), 3. Merve Topoğlu (Ankara)



78 kg: 1. Nurcan Yılmaz (Trabzon), 2. Çiğdem Bora (Edirne), 3. Sümeyra Aykaç (Çorum), 3. Dilara İncedayı (Trabzon)



+78 kg: 1. Sebile Akbulut (İstanbul) 2. Kübra Kara (İstanbul), 3. Hilal Öztürk (Manisa), 3. Sevda Taşlı (Düzce)



Erkekler: 90 kg: 1. Mikail Özerler (İstanbul), 2. Mert Şişmanlar (Manisa), 3. İlhami Genç (Ankara), 3. Magomed Ali Çeçenoğlu (Antalya)



100 kg: 1.Feyyaz Yazıcı (İstanbul), 2. Ömer Kemal Aydın (Kocaeli), 3. Nazmi Bitkin (Tekirdağ), 3. Erdal Bagaç (Manisa)



+100 kg: 1. Ali Erdoğan (İstanbul), 2. Emrullah Uçar (Ankara), 3.Şayan Nesirpur (Ankara), 3. Furkan Ahmet Beşdil (İstanbul)



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Madalya töreninden detaylar



Aktif hakemliği bırakan Bünyamin Er'e plaket verilmesi





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