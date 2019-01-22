Son Dakika Haberleri: Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Başladı

Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Başladı

22 dakika önce

–TÜRKİYE Tekvando Federasyonu tarafından Konya'da organize edilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılışı gerçekleşti.

Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Başladı, System.String[]


TÜRKİYE Tekvando Federasyonu tarafından Konya'da organize edilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılışı gerçekleşti. Şampiyonaya 71 ilden bin 580 sporcu katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Türkiye Tekvando Federasyonumuz, 450 bin sporcuyla dünya da en başarılı federasyonlardan biridir. Federasyonumuzun en büyük hedefi ve görevi olimpiyatlarda al bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı bütün dünyaya dinletmektir. Bu hedefler doğrultusunda burada Büyükler Tekvando Federasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Buradaki gençlerimiz bundan sonra yapılacak olan Uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsile etme hakkına sahip olacak. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları, Allah'ın izniyle orada da büyük bir başarı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı. Sporcuların minderde gösterdiği mücadele tribünlerden alkış aldı. Şampiyona ya 71 ilden bin 580 sporcu katılıyor.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılış seramonisi

-Maçlardan görüntüler

-Metin Şahin'in konuşması

-Detaylar

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

Konya, Türkiye, Spor
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