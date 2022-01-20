Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı - Son Dakika

Büyükler kategorilerinde yarışan tekvandocular, Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda madalya arıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreninde, sporun insan sağlığı üzerinde en önemli olguya sahip faktörün başında geldiğini söyledi.

Dünyada en fazla lisanslı sporcuya sahip branşın tekvando olduğunu ifade eden Şahin, bu sporun çok değerli bir branş olduğunu aktardı.

Şahin, Türkiye'de de tekvando branşının her geçen gün daha iyi ve üst sıralara yükseldiğini anlattı.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bütün başarıların arkasında çok ciddi bir çalışma ve planlama vardır. Bu tür başarıların bir kıyaslama yöntemiyle tetkik ettiğimiz zaman gelinen noktanın çok ciddi ve büyük bir nokta olduğunu görebiliriz. Kimlerle yarışıyoruz, al renkli bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak için gece gündüz demeden bizimle beraber çalışan kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve bütün paydaşlarımızla beraber 212 ülkenin içinde ilk 3'teyiz. Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra tekvando olimpik olduktan sonra 6 olimpiyat geçmiş ve her olimpiyatta madalya almış bir federasyonuz."

Şahin, Konya'da düzenlenen organizasyonda gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların seçileceğini sözlerine ekledi.

Programa, Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in yanı sıra çok sayıda sporcu yakını katıldı.

Konuşmaların ardından dün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

18 Ocak'ta başlayan Büyükler Türkiye Şampiyonası 22 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Şampiyonaya 73 ilden 632 kulüp, 690 kadın ve 869 erkekten oluşan toplam bin 559 sporcunun katıldığı belirtildi.