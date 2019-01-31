Büyükler ve 20 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası
30 dakika önce
Büyükler ve 20 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 2-3 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.
Büyükler ve 20 Yaş Altı Türkiye
Salon Atletizm
Şampiyonası, 2-3 Şubat'ta İstanbul
'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, İstanbul Ataköy
Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turkcell
'in sponsorluğundaki şampiyonada 46 branşta 700'e yakın atlet mücadele edecek.
Organizasyon, başarılı olan sporcular için 10 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Balkan Salon Şampiyonası ve 16 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli takım kadrosuna seçilme niteliği taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:09 Kaynak: AA
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