Son Dakika Haberleri: Büyüklere masal tadında sımsıcacık bir hikâye
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Büyüklere masal tadında sımsıcacık bir hikâye

1 saat önce

A.L. Kennedy'nin bir yandan değişen dünyanın kirli yüzünü ortaya serdiği bir yandan da dostluğa güçlü bir anlam kazandırdığı "Küçük Yılan" kitabı Ayrıksı Kitap ile raflarda yerini aldı.

Büyüklere masal tadında sımsıcacık bir hikâye, System.String[]

Yazar Kennedy'nin ince ve düşündürücü masalsı kitabı gül bahçeleri ve uçurtmalarla dolu güzel bir şehirde doğmuş küçük bir kızla küçük bir yılanın hikâyesini anlatıyor.

Yazarın usta kalemi ve incelikli anlatımıyla beğeni toplayan "Küçük Yılan", hayata nasıl baktığımıza göre şekillenen, her yaştan okurun okuyabileceği masal tadında bir kitap.

Edip Cansever'in "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, kitap türlerinde de ayrıksılık gösteriyor. Ayrıksı Kitap, yeni çıkan kitabı "Küçük Yılan" sayesinde okurlarına, "Bana öyle bir kitap verin ki hayata başka bakayım," diyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:38 Kaynak: Bültenler
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