Büyüklere masal tadında sımsıcacık bir hikâye

Yazar Kennedy'nin ince ve düşündürücü masalsı kitabı gül bahçeleri ve uçurtmalarla dolu güzel bir şehirde doğmuş küçük bir kızla küçük bir yılanın hikâyesini anlatıyor.

Yazarın usta kalemi ve incelikli anlatımıyla beğeni toplayan "Küçük Yılan", hayata nasıl baktığımıza göre şekillenen, her yaştan okurun okuyabileceği masal tadında bir kitap.

Edip Cansever'in "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, kitap türlerinde de ayrıksılık gösteriyor. Ayrıksı Kitap, yeni çıkan kitabı "Küçük Yılan" sayesinde okurlarına, "Bana öyle bir kitap verin ki hayata başka bakayım," diyor.