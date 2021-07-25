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Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu - Son Dakika

Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu

25.07.2021 17:43

Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu Oyun oynamak yerine çöp topladı Parkta yere atılan çöpleri Eymen topladı Eskişehir'de bir parkta yere atılan çöpler, oraya zaman geçirmek için gelen 13 yaşındaki Eymen tarafından toplanarak çöpe atıldı.

Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu

Oyun oynamak yerine çöp topladı

Parkta yere atılan çöpleri Eymen topladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir parkta yere atılan çöpler, oraya zaman geçirmek için gelen 13 yaşındaki Eymen tarafından toplanarak çöpe atıldı.

Eskişehir'in Yenibağlar mahallesinde özellikle gençlerin yoğun bir şekilde tercih ettiği Kum Saha Bağlar Parkı'nda oluşan manzara pes dedirtti. Parkta her 50 metrede bir çöp poşeti ya da kutusu olmasına rağmen çimlerin üzerine atılan ambalaj kağıtları, alkol şişeleri ve çekirdek kabukları mahalleli tarafından tepkisini çekti. Çoğunlukla akşam saatlerinde kalabalığın yaşandığı parkta, çöp kutularının boşken yere atılan çöpler çirkin görüntüler oluşturdu. Oluşan manzaraya kayıtsız kalmayan 13 yaşındaki Eymen Çiçek, oynamak için geldiği parkı temizlemeye başladı. Bu hareketi ile çevresinden taktir toplayan Eymen, park alanında bulunan çöplerin yarısından fazlasını toplayarak çöp kutusuna attı.

"Pis görünce müdahile etmek istedim"

Oluşan çöp yığınları ile konuşan Eymen Çiçek, parka geldiğinde çimlerin üzerindeki çöpleri gördüğünü ve bu duruma çok sinirlendiğinde ifade etti. Çıplak ellerle çöpleri toplayan Eymen, parkın tamamını çöplerden arındırmak istediğini dile getirdi. Eymen Çiçek," Her gün buraya geliyorum. Bugün park çok pis. Yere cips poşeti, sigara izmariti, alkol şişeleri, çocuk bezini atmışlar. Doğayı böyle pis görünce müdahile etmek istedim. Benim üzerim biraz battı ama doğanın pis olmasından daha iyidir. Bu atılan çöpler toprakta yıllar sonra kayboluyor. İnsanların doğayı temiz tutmasını istiyorum" dedi.

"İnsanlar bilinçsiz"

Oğlunun örnek davranışı karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden anne Deniz Çiçek, akşamları parkta çöp sorunun yanı sıra alkollü kişilerin de çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı parka gelmeye korktuklarını aktardı. Konuyla ilgili konuşan Deniz Çiçek, "Her hafta sonu da hafta içi de buraya geliyoruz. Çocuklarım burada daha rahat bisiklet binebiliyorlar. Ama her geldiğimizde burası çöp içeresinde oluyor. Bugün geldiğimizde ise gerçekten fazla bir çöp yığını vardı. Çardakların her köşesinde belediyenin koyduğu çöp poşetleri ve kutular var. Bizim insanlarımız çöpleri sürekli yerlere atıyorlar. Çok fazla alkol tüketildiği için alkol şişeleri de yerlerde bırakılıyor. Yani iğrenç bir durum. Burada çok fazla kavga oluyor. Buradan kaçtığımız zamanları hatırlıyorum. Belediye tamam çalışıyor ama insanın kendisinde biten bir şey bu. İnsanlar temiz değil yani, gençler zaten hiç dikkatli değil. Bence bu parkta ve diğerlerinde Bekçi ekiplerinin durması gerekiyor" diye konuşarak durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Bahçeme tuvaletlerini yapıyorlar"

Parkın karşında oturan Alaattin Güler ise, çöp sorunun arttığını söyledi. Parkta alkol alındığını belirten Güler, alkolün etkisiyle kendini kaybeden şahısların evinin bahçesine tuvaletlerini yaptıklarını ifade etti. Alaattin Güler, "Bu parkın yakınlarında oturuyorum. Bu parktaki çevre kirliliği bütün mahalleyi etkiliyor. Torunumu çıkarıyorum bisikleti ile gezecek yer yok. Çöp torbaları olmasına rağmen çöpler yere atılmış. Çekirdekleri çitleyip yerlere atmışlar mesela. Gelip evin bahçesine tuvaletini yapmak isteyenler oluyor. Kime başvuracağımızı bilmiyorum, yaşım 86. Bu yaştan sonra koşayım" ifadelerini kullanarak mağduriyetini ifade etti.

Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu
Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu
Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu
Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu

Eskişehir, oyunlar, Bağlar, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükleri kirletti, Eymen toplayarak örnek oldu - Son Dakika


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