Büyüklük (Boyut, Cüsse) Neden Önemli Değil - 5 Küçük Vs. Büyük Nakavktlar

Bugün sizlere boks ringlerinde cüssenin, ağırlığın hiçbir anlam ifade etmediğinden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere boks ringlerinde cüssenin, ağırlığın hiçbir anlam ifade etmediğinden bahsedeceğiz. Eşit olmayan rakipler arasında oynanan maçların kazananları ise hepinizi çok şaşırtacak. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

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