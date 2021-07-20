Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu
20.07.2021 10:18
Bu yıl kurban pazarlarının gözdesi Honamlı keçileri oldu. Ağırlıkları 150 ile 160 kilogram arasında değişen keçilerin tanesi 4 ila 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Keçilere büyük bir rağbet olduğunu söyleyen kurban satıcısı Ali Şadi Ulaş, "Bunlar Honamlı cinsi keçi. 150 ile 160 kilogram arasında. Fiyatları da 4 ile 5 bin lira arasında. Alıcısı da çok. 15 tane getirdim hepsi de satıldı. Bu Honamlı ırkı çok güzel bir ırktır." diyerek keçilerinin satılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kurban Bayramının ilk gününde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesindeki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor.
FİYATLARI 4 - 5 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR
Kurban pazarında ki 150 ile 160 kilogram ağırlığındaki Honamlı cinsi keçiler ise adeta pazarın gözdesi oldu. Tanesi 4 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan keçiler büyüklüğüyle de şaşırtıyor.
"ADANA'NIN EN BÜYÜKLERİ"
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirdiği keçileri pazarda satan Ali Şadi Ulaş, "Bunlar Honamlı cinsi keçi. 150 ile 160 kilogram arasında. Fiyatları da 4 ile 5 bin lira arasında. Alıcısı da çok. 15 tane getirdim hepsi de satıldı. Bu Honamlı ırkı çok güzel bir ırktır. Diğer cinslere göre 1 kaburgası fazla. Boyları da 170 ile 180 santimetre arasında. Bu Adana'nın en büyüğü. Başka yerde göremedim" diye konuşu.
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