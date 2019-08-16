Son Dakika Haberleri: Büyüknalbant ailesinin acı günü
Son Dakika Güncel Haber

Büyüknalbant ailesinin acı günü

1 saat önce

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant'ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.

Büyüknalbant ailesinin acı günü, System.String[]
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant'ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.

Latife Büyüknalbant'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve merhumenin yakınları katıldı. - KAYSERİ
AK Parti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketi iki nedenden dolayı birleşebilir Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:25:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyüknalbant ailesinin acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]