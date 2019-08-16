Büyüknalbant ailesinin acı günü
1 saat önce
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant'ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.
AK Parti Kayseri Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:58 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant'ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.
Latife Büyüknalbant'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip Cami Kebir
'de kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç
, Melikgazi
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy
, Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve merhumenin yakınları katıldı. - KAYSERİ
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