Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması tamamlandığında ekonomiye yıllık 2,6 milyon liralık katkı sağlanacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne'deki Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması'nın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin bereketleri topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Kentte son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Yıldız, Lalapaşa'daki Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması'nda yapım çalışmalarının sürdüğünü, projenin tamamlanmasıyla gölette depolanacak su ile 3 bin 920 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını bildirdi.

Projenin bölgeye önemli katkı vereceğini belirten Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sulamada çeşitli çap ve basınç sınıfında 18 bin 250 metre HDPE boru temin ve döşenmesi ve 40 sanat yapısının daimi teçhizatları ile inşaası, pompa binası ve ENH, gölet ise temelden 34,10 metre yükseklikte, 1 milyon 830 bin metreküp depolama hacimli, 466,80 metre kret uzunluğunda kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması'nın tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."