Büyüköğünlü Göleti yapım işi başladı - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Büyüköğünlü Göleti'nin tamamlanması ile 3 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Büyüköğünlü Göleti yapım işinin başladığını belirtti.

Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, temelden 34 metre yüksekliğe sahip göletin 1,83 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu kaydetti.

Yıldız, göletin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 3 milyon 136 bin lira zirai gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.