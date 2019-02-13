Büyükorhan Barajı Doldu, Çiftçilerin Yüzü Gülüyor
5 saat önce
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin tek sulama barajında son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
Bursa
'nın Büyükorhan
ilçesinin tek sulama barajında son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
Yazın barajda suyun az olması sebebiyle tarlalarını sulayamayan çiftçiler, bu yıl barajın doluluk oranının yüzde yüze ulaşmasıyla su sıkıntısı çekmeyecek. Cuma Barajı, Büyükorhan ve Orhaneli
ilçeleri olmak üzere toplam 707 hektar araziyi sulamakta kullanılıyor. Binlerce çiftçi bu sudan faydalanıyor. Yağışların az olması sebebiyle geçtiğimiz yıllarda su oranı düşen baraj bu sene yüzleri güldürdü.
Büyükorhan ilçesinde çiftçilik yapan Hamza Demir
, kışın çok yağışlı geçtiğini söyleyerek, "Son yılların en yağışlı dönemini geçiriyoruz. Yağış berekettir. İnşallah bu rahmet sayesinde barajımız dolar taşar. Seneye verimli mahsul almayı ümit ediyoruz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55 Kaynak: İHA
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