Son Dakika Haberleri: Büyükorhan'da Karla Mücadele

Büyükorhan'da Karla Mücadele

2 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Büyükorhan Şube ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükorhan'da Karla Mücadele, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Büyükorhan Şube ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Büyükorhan Şube ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, taşımalı servis ile ilçe merkezine okula gelen öğrencilerin kullandığı mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor. Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler buzlanmalara karşı da tuzlama yapıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Sabah, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan, Güncel
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