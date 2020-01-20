Büyükorhan halkı güne kar sürpriziyle uyandı - Son Dakika

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı.



Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan, sabaha karşı etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Büyükorhan'da gece saat 04.00 sıralarında kar yağmaya başladı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetre, ilçe merkezinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü. - BURSA