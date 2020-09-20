Büyükorhan meydan projesi tamamlandı - Son Dakika

Büyükorhan meydan projesi tamamlandı

Büyükorhan meydan projesi tamamlandı Bursa'nın Büyükorhan ilçesine belediye tarafından kazandırılan meydan tamamlandı.

Büyükorhan meydan projesi tamamlandı

BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesine belediye tarafından kazandırılan meydan tamamlandı.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'a belediye tarafından yapılan hizmetler hız kesmeden devam ediyor. İlçe meydanına kazandırılan şehir meydanı özel günlerde tören alanı olarak kullanılması planlanırken, diğer günlerde de vatandaşların dinlenebileceği mekanlar arasında yerini alıyor. Meydanın altına tamamı ahşaptan yapılan 3 dükkanda çıkarılacak ihale ile ilçe halkının hizmetine sunulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile tamamlanan şehir meydanının önümüzdeki yıllarda genişletilmesi hedefleniyor.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Büyükorhan merkezimizde geçen dönem yıkımı tamamlanan binalarımız vardı. Bu gördüğümüz alanda ilçenin manzarasını kapatan sıralı binalar vardı. Buraya bir meydan o zamanda düşünülüyordu, bugünlere kısmet oldu. Büyükşehir Belediyemizin büyük katkıları ile meydan çalışması yaptık. Bayrak gönderi, Atatürk büsttü yenilendi. Meydana bir de çeşme kazandırdık. Güzel bir tören alanı kazandırmış olduk. Tören olmadığı zamanlarda da vatandaşlarımıza güzel bir meydan kazandırmış olduk. Şehirler meydanları ile anılır ve meydanları ile güzeldir" dedi.

Meydanın alt kısmında da tamamen ahşaptan 3 adet dükkan yaptıklarını ifade eden Korkmaz, "Burada da insanların gönül rahatlığı ile gelip oturabileceği mekanlar oluşturuyoruz. O dükkanlar tamamlandığında da meydanın diğer yüzünden de oturabilecekler. Buranın peyzaj çalışmaları tamamlandı. Bu sene meydan anlamında çalışmamız bu kadar ama önümüzdeki yıllarda buranın devamı olan sıralı dükkanlarla ilgili de proje çalışmamızı başlatacağız" diye konuştu.

Büyükorhan meydan projesi tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan, Tören, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükorhan meydan projesi tamamlandı - Son Dakika

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