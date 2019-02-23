Son Dakika Haberleri: Büyükorhan Süt Birliğinde Başkan Değişti

Büyükorhan Süt Birliğinde Başkan Değişti

49 dakika önce

Büyükorhan Süt Üreticileri Birliği olağan genel kurulu yapıldı.

Büyükorhan Süt Birliğinde Başkan Değişti, System.String[]
Büyükorhan Süt Üreticileri Birliği olağan genel kurulu yapıldı.

İlçe merkezinde yapılan seçimli genel kurulda, mevcut başkan Bayram Turhan tekrardan aday olmadı ve Güner Kadir başkanlığa seçildi.

520 üyesi bulunan birliğin genel kuruluna 200 üye katıldı. Toplam 12 gündem maddesinin görüşüldüğü genel kurulun sonunda seçim yapıldı. Yönetim için tek liste olan seçimde, 75 üye oy kullandı.

Oylamanın sonunda, tek liste olarak seçime giren Güner Kadir'in listesinden yeni yönetim oluştu.

Büyükorhan Süt Üreticileri Birliği Güner Kadir Başkanlığında, Ramazan Çol, Ramazan Balı, Emrullah Hazar, Şaban Uyar, Mehmet Ali Yavuz, Cengiz Şaşkın'dan oluştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Büyükorhan, Güncel
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