Büyükorhan ve Harmancık'ın turizm, tarım ve hayvancılık potansiyelini arttırmak için dernek kuruldu - Son Dakika

Bursa'nın dağ ilçelerinin turizm, tarım ve hayvancılık potansiyelini geliştirmek amacıyla Büyükorhan ve Harmancık (BÜHARYEGDER) Yerel Eylem Grubu Derneği kuruldu.

Derneğin geçici Yönetim Kurulu ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş yaptığı açıklamada, kırsal alandaki potansiyellerinin turizm, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında kırsalı harekete geçirmek olduğunu belirtti.

Derneğinin vizyonunun kırsalda yaşayan insanlara sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek olduğunu açıklayan Ataş, "İlçelerimizin turizm, tarım ve kültür alanında kapasitesini geliştirerek sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini arttırmak istiyoruz. Dernek yönetim kurulu üyeleri, alanlarında uzman, bilgi birikimine sahip iki kamu kurumu temsilcisi, iki sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bir özel sektör temsilcisi, bir kadın üye ve 25 yaş altı genç bir üye ile kurulmuştur." ifadesini kullandı.

Derneğin başkan yardımcısı ve Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise bölgede uygulamak için temalar belirlediklerini ve projeleri hazırlamaya başladıklarını aktardı.

Korkmaz, turizm, tarım ve hayvancılık potansiyellerini geliştirmek için belirlenen temalardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Birinci tema, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünler, el sanatları ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi. İkinci tema, yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi. Üçüncü tema, topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi. Dördüncü tema, yerel eylem grupları ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi."