Büyüközer: "Koronavirüse rağmen GİMDES denetimlerine devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyüközer: 'Koronavirüse rağmen GİMDES denetimlerine devam ediyoruz' - Son Dakika

Büyüközer: "Koronavirüse rağmen GİMDES denetimlerine devam ediyoruz"

15 dakika önce

Koronavirüse rağmen Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) devletin almış olduğu tedbirlere paralel olarak denetimlerine devam ettiğini duyurdu.

Büyüközer:

Koronavirüse rağmen Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) devletin almış olduğu tedbirlere paralel olarak denetimlerine devam ettiğini duyurdu.


GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, denetimlere devam ettiklerini ifade ederek, "Derneğimiz bugüne kadar yaklaşık 14 bin ürüne sertifika vermiştir. Koronavirüs musibeti boyunca devletin ve toplumun aldığı tedbirlere paralel olarak GİMDES de kendi bünyesinde bu yeni şartlara göre çalışma prosedür ve tedbirlerini hazırladı." dedi.


"Bu dönemde her zamankinden daha büyük bir kontrol ihtiyacı doğdu"


Helal ve tayyib üretim süreçlerinde her zamankinden daha büyük bir kontrol ihtiyacı doğduğunu belirten Büyüközer, "Kovid-19 musibeti sebebiyle tüm dünya olarak çok zor günlerden geçmekteyiz. Sağlımızın risk altında olduğu şu günlerde evde kalmanın ve izole olmanın önemi büyüktür. Günlük hayatın devam etmesi için son derece fedakar şekilde gıda maddelerinin üretim, dağıtım ve satışında görev alan siz değerli firmalarımızın emekleri yadsınamaz. Bu zorlu üretim süreçlerini devam ettirirken gerek musibete bağlı uluslararası ticarette yaşanan sıkıntılar, gerekse talep artışına bağlı hammadde tedarikinde yaşanan problemler Helal ve tayyib üretim süreçlerinde her zamankinden daha büyük bir kontrol ihtiyacı doğurmaktadır. Bizler dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar helal ve sağlıklı ürünlerle insan sağlığını her şeyin üstünde tuttuk. Nitekim insan sağlığının söz konusu olduğu şu günlerde hem kendi çalışanlarımızın hem de denetimini yaptığımız firmalarda çalışan insanların sağlığı için denetimlerin risklerini çok iyi biliyoruz." ifadelerine kullandı.


"Güzel günlere ulaşabilmeyi niyaz ediyoruz"


Allah'ın izni ve el birliğiyle kurtulacağımız güzel günlere ulaşabilmeyi niyaz ettiğini belirten GİMDES Başkanı, "Bununla birlikte derneğimizin üstlendiği misyon gereği denetim mekanizmasının işletilmesinin zarureti de aşikardır. Çünkü bizler aynı zamanda manevi bir sorumluluğu üstlenen sivil toplum kuruluşu konumundayız. GİMDES, bu vazifesini gerçekleştirirken; Müslüman toplumun menfaat ve maslahatına hizmet maksadı ile tamamen isteğe bağlı olarak, istekli üretici ve satıcı firmaları denetim altında tutarak ürünleri için tüketicilerin lehine bir kefalet kurumu oluşturmuştur. İşte bu kefalet sorumluluğu sebebi ile bu dönemde de derneğimiz, resmi makamlardan gerekli izinleri alarak üretimlerini devam ettiren firmaların denetimini aksatmadan devam ettirmektedir. Hem bizden sertifika almış 500 firmamız da hem GİMDES'in kontrolünde olan 45 adet Helal Dünya Marketlerinde GİMDES'in denetimine gerekli tedbirler alınarak aksamadan devam edilmektedir.


Bizler bu prosedürü oluştururken Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeleri dikkate aldık. Bu tedbirler yeni tip koronavirüs (kovid-19) bulaşma ve enfeksiyon yolları hakkında açıklanan mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu musibetten Allah'ın izni ile el birliğiyle kurtulacağımız güzel günlere ulaşabilmeyi niyaz ediyorum." - İSTANBUL

Hüseyin Kami Büyüközer, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:48 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı'dan evdeyken de güzelliğinizi koruyacak 5 tarif Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı'dan evdeyken de güzelliğinizi koruyacak 5 tarif         
12:53
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı         
12:48
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar         
12:44
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor         
12:22
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı         
12:19
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı         
12:10
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı         
12:06
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı         
12:04
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor 388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor         
11:48
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu 9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu         
11:46
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok         
11:41
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım         
11:35
23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı 23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı         
11:35
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var         
11:21
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi         
11:19
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi         
11:13
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
11:02
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL         
10:59
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak         
10:58
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi         
10:51
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı         
10:49
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları         
10:48
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti         
10:48
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu         
10:37
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi         
10:26
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti         
10:21
Tarihin karanlık sayfası: Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren Fransız kadınların saçları kazıtıldı Tarihin karanlık sayfası: Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren Fransız kadınların saçları kazıtıldı         
10:15
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım         
10:00
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu         
09:57
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 13:04:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyüközer: "Koronavirüse rağmen GİMDES denetimlerine devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]