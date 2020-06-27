Büyüközer: "Temizlikte de helal ürünler şart" - Son Dakika

Büyüközer: "Temizlikte de helal ürünler şart"

İSTANBUL (İHA) – Helal gıdanın anlaşılabilmesi, tespit edilebilmesi için öncelikle helal yaşam sisteminin bilinmesi gerektiğini belirten GİMDES Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, "Helal gıdanın anlaşılabilmesi, tespit edilebilmesi için öncelikle helal yaşam sisteminin bilinmesi gerekir.

İSTANBUL (İHA) – Helal gıdanın anlaşılabilmesi, tespit edilebilmesi için öncelikle helal yaşam sisteminin bilinmesi gerektiğini belirten GİMDES Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, "Helal gıdanın anlaşılabilmesi, tespit edilebilmesi için öncelikle helal yaşam sisteminin bilinmesi gerekir. Temizlikte de helal ürünler şart." dedi.

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Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, çeşitli sektörlerdeki kritik kontrol noktaları ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Helal gıdanın anlaşılabilmesi, tespit edilebilmesi için öncelikle helal yaşam sisteminin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Büyüközer, "Helal ve tayyib, mükemmel kaliteyi anlatan bir ifadedir. Bütün kaliteler bu kalitenin altında kalıyor. Tayyip demek, sağlıklı olmak, hijyen olmak ve kaliteli olmak demektir. Helal gıda ise Allah'ın izin verdiği gıdaları bildirmektedir. Helal gıdanın anlaşılabilmesi, tespit edilebilmesi için öncelikle helal yaşam sisteminin bilinmesi gerekir. Helal yaşam sisteminin ise ana standartları Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis i Şerifler'den ibarettir. Bütün insanlar için Rabbimizin sunduğu en mükemmel yaşam sisteminin uygulamaları bu kaynaklardan çıkartılmalıdır." ifadelerine yer verdi.


"Gayrimüslimler sertifikalı ürünleri rahatça tüketebilir"


Gayrimüslimlerin dahi helal sertifikalı ürünleri rahatlık tüketebileceğini belirten Dr. Büyüközer, "Tüm kalitelerin üzerinde mükemmel bir kaliteyi tarif etmektedir. Müslim, gayrimüslim tüm insanlar bu nedenle GİMDES helal sertifikalı ürünleri rahatlıkla seçebilirler. Çünkü; onlar mükemmellik standardını uygulayan bir sisteme göre üretilmiştir. Ortaya çıkardığımız bu standart bütün insanlık için geçerli bir standarttır. Burada, helal ve tayyib şartlarına uymadığını düşündüğümüz katkı maddelerini kesinlikle izin verilmeyenler olarak belirtiyoruz ve üreten, satan, tüketen ve kontrol eden tüm ilgilenen insanlara açıklıyoruz. Etiketlerde bu katkı maddelerinin yazılı olduğunu görürsek o üründen uzak durmamız inşallah hayırlı bir davranış olacaktır. İzin verdiğimiz maddeler için de kritik kontrol noktalarını belirtiyoruz. Temizlikte de helal ürünler şart." dedi.


"HDM'lerde binlerce çeşit ürün var"


Dr. Büyüközer, domuz yağı, etanol, kollajen ve BPA katkı maddelerinin ambalaj malzemeleri ürünlerinde kesinlikle izin verilmediğini belirterek, "Gliserin, vitaminler, renklendiriciler, yağ asitleri (oleik asit ve stearik asit gibi), yağ asidi esterleri (stearat ve oleatlar), organik asitler ve tuzları (laktik asit ve laktat), mono ve digliseritler, don yağı; helal şartlarda üretim gerekmekte ve güvenilir bir kurumdan helal belgesine sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.


Dr. Büyüközer; paraben, SLS, SLES ve yapay antioksidan katkı maddelerinin sabun ürünlerinde kesinlikle izin verilmediğini açıklayarak, "Yağlar, sitrik asit, kokular; helal şartlarda üretim gerekmekte ve güvenilir bir kurumdan helal belgesine sahip olmalıdır. Kozmetik ürünlerinde ise SLS, SLES, parabenler, yapay renklendiriciler, yapay antioksidanlar (BHA ve BHT gibi) karmin ve etanol gibi katkılara kesinlikle izin verilmez. Kokular, enzimler, amino asitler, yağ asitleri; helal şartlarda üretimleri yapılması gerekmekte ve güvenilir bir kurumdan helal belgesine sahip olması lazımdır." dedi.


Dr. Büyüközer, sözlerini şöyle tamamladı: "Gluteraldehit katkı maddesine, temizlik ürünlerinde kesinlikle izin verilmiyor. Etanol, enzimler, yağ asitleri; helal şartlarda üretimleri yapılması gerekmekte ve güvenilir bir kurumdan helal belgesine sahip olması lazımdır." - İSTANBUL

Hüseyin Kami Büyüközer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyüközer: 'Temizlikte de helal ürünler şart' - Son Dakika

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