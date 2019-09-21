Son Dakika Haberleri: Büyükpoyraz Cami çevre düzenlemesi yapıldı
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Büyükpoyraz Cami çevre düzenlemesi yapıldı

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yar alan Büyükpoyraz Camii'nde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükpoyraz Cami çevre düzenlemesi yapıldı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yar alan Büyükpoyraz Camii'nde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yapılan çalışmalardan sonra dede torun aynı mekanda olacak." dedi.


Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Elimizden geldiğince diğer kurumlarımıza da destek oluyoruz birlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllar belediyemizce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Büyükpoyraz Cami'mizin çevre düzenleme çalışmasını yaptık. Çalışmalar sonucunda cami çevre düzenlemesi ile bölge yeni bir parka daha kavuşacak. Bu vesileyle dede camide namazını kılarken torunu da parkta oynayabilecek. Yani dede ile torun aynı mekanda olacak. Ayrıca tek potalı basket sahası da inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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