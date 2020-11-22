Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti - Son Dakika

Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti

22.11.2020 13:12
Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda 6 bin 317 köpek tedavi edip ve aşılarını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda 6 bin 317 köpek tedavi edip ve aşılarını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden getirilen sokak hayvanlarını 'Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde tedavi ediyor. Merkezde sokak hayvanlarının tedavilerinin yanı sıra, kısırlaştırma, küpeleme, kuduz aşısı, karma aşı, iç-dış parazit uygulamaları, işaretleme ve hayvan kayıt işlemleri yapılıyor. Bu kapsamda İzmit ilçe belediyesinin bölgesinden gelen bin 215 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 520 köpek kısırlaştırıldı. Kandıra bölgesinde ise 276 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 658 köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca Gebze bölgesinden bin 419 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 626 köpek kısırlaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçici hayvan bakımevlerinde tedavi, aşılama ve popülasyona yönelik 10 ay boyunca toplamda 12 ilçeden 6 bin 317 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 4 bin 268 köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl gerek kendi ekipleri, gerek ilçe belediye ekipleri eliyle ve gönüllüler ile ortak çalışmalar neticesinde 81 ton mamayı sokak hayvanlarına ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir belediyesi sadece Bakımevindeki sokak hayvanları için değil, sokaklardaki köpeklerin sağlıklı yaşamları için İlçe belediyelerine ilaç ve ekipman desteği de sağlıyor. İlçe belediyelerine sokaklardaki yavru köpekleri salgın hastalıklardan korumak için aşı desteği yapılıyor. Ayrıca uyuz, bit, pire gibi parazitlerin ilaçları da ilçe belediyelere veriliyor. - KOCAELİ

Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti
Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti
Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı         
12:01
Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor         
11:55
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 13:21:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei