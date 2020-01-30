Büyükşehir 135 milyon kişi taşıdı - Son Dakika
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Büyükşehir 135 milyon kişi taşıdı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında şehir merkezindeki toplu taşım araçlarıyla yaklaşık 135 milyon kişi taşıdı.

Büyükşehir 135 milyon kişi taşıdı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında şehir merkezindeki toplu taşım araçlarıyla yaklaşık 135 milyon kişi taşıdı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. kontrolündeki toplu taşım araçları geçen yıl 135 milyon yolcuyu taşırken 69 milyon kilometre yol kat etti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerini veren şirketi Kayseri Ulaşım A.Ş. 2019 yılında yolcu ve sefer sayısı ile kat edilen mesafede tüm zamanların rekorunu bir kez daha geliştirdi. 2019 yılında otobüs işletmesi ile 63 milyon 518 bin 910 kilometre yol kat edilerek toplam 94 milyon 223 bin 129 yolcu taşındı.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki raylı sistemle ise 2019 yılında 143 bin 949 sefer yapıldı. Bu seferlerde 5 milyon 495 bin 297 kilometre yol kat edilerek 40 milyon 717 bin 780 yolcu taşındı. Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem ve otobüslerle taşıdığı yolcu sayısı 134 milyon 940 bin 909'a ulaştı.


Kayseri'de toplu ulaşıma entegre edilen KAYBİS de 2019 yılında rekorlar kırdı. KAYBİS bünyesindeki bisikletler geçen yıl 743 bin 934 kez ve 220 bin 048 saat kullanıldı. KAYBİS bünyesindeki bisikletlerle 4 milyon 401 bin kilometre mesafe kat edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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