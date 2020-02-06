Büyükşehir 145 olaya müdahale etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan ve zaman zaman 114 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle hasar gören bölgelere Kayseri İtfaiyesi'nin anında müdahale ettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, gece boyunca 145 olaya müdahale edildiğini belirterek fedakarca görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fırtına nedeniyle gece boyunca kesintisiz görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipleri ziyaret etti. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, ekiplere de teşekkür etti.



Elazığ'da yaptıkları incelemeleri de hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, itfaiye erlerine seslenerek "Deprem bölgesindeki arkadaşlarınızdan selam getirdim. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Sayın İçişleri Bakanımız ekibimizi ziyaret etmişti ve ayrıca bize teşekkür etti. Sayın Bakanımız, depremin ilk gününden bu yana Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekibi canla başla üzerine düşeni yapıyor diye ifade etti" diye konuştu.



Van'daki çığ felaketi, İstanbul'daki uçak kazası gibi felaketler yaşadığımızı ve ayrıca Kayseri'mizin bir şehidi bulunduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Felaketler karşısında Cenabı Allah'a sığınacağız ve dua edeceğiz. Her konuda üzerimize düşeni yapacağız ve takdir Allah'ın diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Fırtına konusunda turuncu alarmın verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Özellikle TOKİ, Talas ve Germir bölgeleriyle Develi ve Pınarbaşı ilçelerimizde fırtına etkili oldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Tedbir açıcından üzerimize düşeni yapacağız ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İtfaiye ekiplerimizle gurur duyuyoruz. İtfaiyemiz bizim yüz akımız. Çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ