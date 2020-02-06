Büyükşehir 145 olaya müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir 145 olaya müdahale etti - Son Dakika

Büyükşehir 145 olaya müdahale etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan ve zaman zaman 114 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle hasar gören bölgelere Kayseri İtfaiyesi'nin anında müdahale ettiğini söyledi.

Büyükşehir 145 olaya müdahale etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan ve zaman zaman 114 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle hasar gören bölgelere Kayseri İtfaiyesi'nin anında müdahale ettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, gece boyunca 145 olaya müdahale edildiğini belirterek fedakarca görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fırtına nedeniyle gece boyunca kesintisiz görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipleri ziyaret etti. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, ekiplere de teşekkür etti.


Elazığ'da yaptıkları incelemeleri de hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, itfaiye erlerine seslenerek "Deprem bölgesindeki arkadaşlarınızdan selam getirdim. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Sayın İçişleri Bakanımız ekibimizi ziyaret etmişti ve ayrıca bize teşekkür etti. Sayın Bakanımız, depremin ilk gününden bu yana Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekibi canla başla üzerine düşeni yapıyor diye ifade etti" diye konuştu.


Van'daki çığ felaketi, İstanbul'daki uçak kazası gibi felaketler yaşadığımızı ve ayrıca Kayseri'mizin bir şehidi bulunduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Felaketler karşısında Cenabı Allah'a sığınacağız ve dua edeceğiz. Her konuda üzerimize düşeni yapacağız ve takdir Allah'ın diyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Fırtına konusunda turuncu alarmın verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Özellikle TOKİ, Talas ve Germir bölgeleriyle Develi ve Pınarbaşı ilçelerimizde fırtına etkili oldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Tedbir açıcından üzerimize düşeni yapacağız ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İtfaiye ekiplerimizle gurur duyuyoruz. İtfaiyemiz bizim yüz akımız. Çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı
Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:48:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir 145 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]