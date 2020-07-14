Büyükşehir 15 Temmuz'u billboardlara işledi - Son Dakika

Büyükşehir 15 Temmuz'u billboardlara işledi

Kayseri 15 Temmuz destanını bir kez daha yazıyor.

Kayseri 15 Temmuz destanını bir kez daha yazıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla şehrin cadde ve sokakları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu anlatan görsellerle donatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016 günü ülkemizde yaşanan hain girişimi unutturmamak ve o gece ülkesine, demokrasiye sahip çıkmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanlara inen ve bu uğurda şehadete yürüyen kahramanların anısını yaşatmak adına tüm şehri 15 Temmuz billboardlarıyla süsledi. Cumhuriyet Meydanı ve Kartal Kavşağı'nda 3 boyutlu görsellerin yanı sıra şehirdeki tüm açık hava reklam alanları 15 Temmuz destanı ile donatılarak bir kez daha '15 Temmuz Ruhu' yaşatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına asılan ışıklı billboardlar vatandaşların da beğenisini kazandı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir 15 Temmuz'u billboardlara işledi - Son Dakika

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