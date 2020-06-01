Büyükşehir 154 bin 500 çocuğa süt dağıtıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Gününde Süt Kuzusu projesiyle ilgili rakamları açıkladı. Büyükşehirin bugüne kadar dağıttığı süt miktarının 83 milyon 275 bin litreye ulaştığı, 1-5 yaş arasındaki 154 bin 500 çocuğa ücretsiz süt dağıtıldığı bildirildi.



Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak ve süt üreticilerini desteklemek amacıyla 2012'de Süt Kuzusu projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Gününde Süt Kuzusu projesinin rakamlarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 1- 5 yaş arasındaki 427 bin 512 çocuğa 83 milyon 275 bin litre ücretsiz süt dağıttı. 2019 Temmuz'undan itibaren dağıtım ağını genişleterek 19 ilçede 154 bin 500 haneye ulaştıran büyükşehir, süt üreticilerine de destek sağladı. Sekizinci yılına girecek proje kapsamında yaklaşık 294 milyon liralık alım yapıldı.



Korona virüsü salgını nedeniyle ekonomik zorluk içindeki ailelere geçen mart ve nisan aylarında öncelik tanınan projede bu süreçte 2 milyon 770 bin litre süt dağıtıldı. Uygulama mayıs ayında eski haline döndü.



Sütler kooperatiflerden alınıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretici kooperatiflerden satın aldığı sütleri 74 ekiple 475 mahallede kapı kapı dolaşarak çocuk başına ayda 8 litre olacak şekilde dağıtıyor. Süt dağıtımı, İzmir'in merkez 11 ilçesinin yanı sıra; Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Urla, Seferihisar ilçelerinde devam ediyor.



Büyükşehir belediyesinin ücretsiz süt dağıtım ağında mülteci çocuklar da bulunuyor. Büyükşehir, kentteki 11 bin 500 mülteci çocuğa süt dağıtıyor.



Süt Kuzusunun artık web sayfası var



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Gününde projenin internet sitesini hizmete açtı. İzmirlilerin, projeyle ilgili detaylara bu site üzerinden ulaşabileceği ifade edildi. Sıkça sorulan sorular bölümünde ise projeden faydalanmak isteyen ailelere nasıl başvuru yapılacağına ilişkin bilgilerin verileceği ifade edilirken, bu bölüm ayrıca adres değişikliği veya evde bulunulmayan dönemlerde süt alamayan ailelere rehber olacak. Süt Kuzusu projesinin web sitesine ise www.sutkuzusu.com.tr adresinden erişilebileceği ifade edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, süt dağıtmaya ilk kez "Okul Sütü" projesi ile 2007 yılında başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim okullarına süt dağıtma kararı üzerine proje 1-5 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde "Süt Kuzusu" projesine dönüştürülmüştü. - İZMİR