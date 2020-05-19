Büyükşehir 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdı - Son Dakika

Büyükşehir 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Başkentlilerin evlerine taşıdı.

Büyükşehir 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Başkentlilerin evlerine taşıdı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programında 10 gezi otobüsü 7 merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ'lerle gezerek konser verdi. Balkon ve pencerelerine çıkarak şarkılara eşlik eden ve 19 Mayıs coşkusunu yaşayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu korona virüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda olan Başkentlilerin ayağına götürdü. Tüm vatandaşları balkon ve pencerelerine davet eden Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı kutlama programında turistik gezi otobüsleriyle 7 merkez ilçede gezerek konser verdi.


Başkent'in dört bir yanını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hitaben söylediği "Bütün Ümidim Gençliktedir" sözlerinin yer aldığı billboardların yanı sıra Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bu yıl evlerinden çıkamayan gençleri de unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programında Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süslenen 10 turistik gezi otobüsü ilçe ilçe gezerek 19 Mayıs coşkusunu, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının şarkıları ve DJ performanslarıyla vatandaşların evlerine kadar taşıdı.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, "Tarih 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal İstanbul'dan, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' ruhu ve bilinciyle Bandırma isimli vapura binerek 3 günlük meşakkatli bir yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basar. O gün bağımsızlık meşalesini yakar. 4 yıldan fazla süren meşakkatli bir mücadelenin ardından bugün vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurar. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu süreçte şehit ve gazi olmuş bütün ecdadımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizi güvenli, güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarma noktasında gençlerimizi Cumhuriyetin fazilet ve erdemleriyle mücehhez, düşünen, çalışan ve üreten bir gençlik yetiştirme noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin önünü açma, onlara her konuda destek vermek için bütün imkanlarımızla yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bugün 101. yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı pandemi sebebiyle buruk kutluyoruz. Bizler de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağa çıkamayan gençlerimizin yanına gitmek istedik. Bu vesileyle otobüslerimizi süsleyerek orkestra eşliğinde balkonlardan 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşayalım istedik" dedi.


DJ'lerden canlı performans


Gezi otobüslerinde dillere pelesenk olan marşlar ve şarkıları çalan Kent Orkestrası, " İzmir'in Dağları, Gençlik Marşı, Hoş Gelişler Ola, 10. Yıl Marşı, Son Verdim Kalbimin İşine, Senden Başka, Mavi Boncuk, Hayat Bayram Olsa, Delisin, Yalan Dünya, Ankara'nın Bağları, Kesik Çayır, Hey On Beşli ve Osman Aga" şarkılarıyla Başkentlilere unutulmaz bir 19 Mayıs kutlaması yaşattı.


Yenimahalle, Çankaya, Sincan, Etimesgut, Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde gerçekleşen kutlama turlarında Ankaralı sanatçılar kadar DJ'ler de gençlerin severek dinlediği şarkıları seslendirerek canlı performanslarıyla göz doldurdu. Kent Orkestrası Trompet Sanatçısı Kağan Çelik, "Hem ekip olarak hem orkestra olarak bu güzel günü Ankaralılara derinden yaşatmak istedik. Marşlarımıza ve güzel şarkılarımıza eşlik etmeleri bizi mutlu etti" dedi.


Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu sanatçısı Özge Aydın ise, "Ankaralılarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. İyi ki bu zor zamanlarda böyle güzel etkinlikler yapılıyor. Hepimizin motivasyonu için bu çok önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.


Başkent Tiyatrosu sanatçılarından Şahan Efe Küçük ise düşüncelerini, "Açık hava otobüsleriyle müzik ve canlı heykel etkinlikleriyle 7 ilçede Ankara'nın bütün caddelerini gezdik. Başkentlilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutladık" sözleriyle paylaştı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gezici otobüslerle de olsa Başkentlilerle birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Ankara Genç Müzisyenler Topluluğu Başkanı Serkan Hotoğlu, "Bu kutlama programında olmaktan onur duyduk. Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir görev verdi. Enstrümanlarımızla, sözümüzle, müziğimizle Ankaralılar için caddeleri gezerek 19 Mayıs coşkusunu yaşadık" diye konuştu.


Keman Sanatçısı Necmi İnanır da birlik ve beraberliğin bu günlerde daha da anlam kazandığını vurgulayarak, "Bu güzel günde halkla iç içe olmaktan, bayramı coşkuyla kutlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tarif edilmez bir duygu bu" dedi.


Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kutlama programına evlerinin pencereleri ve balkonlarından katılan vatandaşlar, çalınan marş ve şarkılara da hep bir ağızdan eşlik ettiler.Başkent'in cadde ve sokakları renkli görüntülere ev sahipliği yaparken, gezici otobüsleri alkışlarla karşılayan Ada Yalgın adlı vatandaş, "19 Mayıs'ı insanlara özel hissettirmek lazım. İnsanların Atatürk'e minnettarlığını göstermesi lazım. Bu kutlama da çok hoş. Özellikle bu salgın döneminde insanlar mutlu olmak istiyor. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.


Aysun Kavak adlı bir başka vatandaş da, "Belediyemizin yaptığı bu etkinliğe bayıldık. Çok mutluyuz, çok coşkuluyuz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle duygularını ifade etti.


Korona virüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle biraz buruk da olsalar Büyükşehir Belediyesine bu etkinliği düzenlediği için teşekkür eden Özlem Şalva ise, "Duygu dolu bir gündeyiz. Salgın da olsa bizim kutlamalarımız asla bitmez. Çünkü hepimiz bu toprakların nasıl alındığını, ne şehitler verildiğini biliyoruz. 100. yıl kutlaması güzeldi, 101. yıl kutlaması da güzel ama 102. yıl kutlaması çok daha güzel olacak" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdı - Son Dakika

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