Büyükşehir, 2.5 milyon maske dağıttı, 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti - Son Dakika

Büyükşehir, 2.5 milyon maske dağıttı, 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti

07.12.2020 13:42
Büyükşehir, 2.5 milyon maske dağıttı, 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgınının başladığı ilk günden bugüne kadar 1.5 milyonu KAYMEK'in ürettiği maske olmak üzere 2.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgınının başladığı ilk günden bugüne kadar 1.5 milyonu KAYMEK'in ürettiği maske olmak üzere 2.5 milyon maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıtırken, KASKİ aracılığıyla da 80 bin litre el ve ortam dezenfektanı ve kolonyayı pandemi ile mücadelede kullandı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla KASKİ'nin son teknoloji ürünü makinalarla el değmeden paketlediği 164 bin adet doğal kaynak suyu hastane ve yurtlara dağıtıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, en önemli ihtiyaçlardan maske ve temizliğe büyük önem veriyor. Salgının ilk görüldüğü günden bugüne kadar KAYMEK aracılığıyla maske, KASKİ aracılığı ile de dezenfektan üretimi gerçekleştirildi.

2.5 MİLYON MASKE DAĞITILDI

Maske üretimine hız kesmeden devam eden Kayseri Mesleki ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bu zamana kadar 1.5 milyon maske üretti. Eğitmenler tarafından ayrıca 30 bin çocuk maskesi üretilerek bu alanda önemli bir eksiklik giderilmiş oldu ve çocuklara ücretsiz dağıtımı yapıldı. Büyükşehir'in tedarik ettiği 1 milyon adet maske ile vatandaşlara dağıtılan maske sayısı 2.5 milyonu aştı. Kısıtlama zamanlarında da Vefa Sosyal Destek Grupları ve Valilik ile işbirliği halinde ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürüyor.

80 BİN LİTRE EL VE ORTAM DEZENFEKTANI İLE KOLONYA ÜRETİLDİ

KASKİ Genel Müdürlüğü de Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı standartlarında 35 bin litre el dezenfektanı üretti. Piyasada litresi 60-100 TL gibi fiyatlarla satışa sunulan alkol bazlı el dezenfektanını KASKİ, 7 TL'ye üretti.

KASKİ, 40 bin litre de klor bazlı ortam dezenfektanı üretirken, özellikle bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na destek amaçlı, dezenfektanlar Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Devlet Hastanesi'ne ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yüklü miktarda dağıtıldı. Ayrıca, Belediye'nin kendi kullanımı, iştirakleri, Valilik, Garnizon Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlıkları ve birçok kurum ve kuruluşun kullanımına sunuldu. Üretim ile yetinmeyen KASKİ, el dezenfektan ünitesi üretimi de yaparak, dezenfektan ünitelerini şehrin en işlek caddelerine, Cumhuriyet Meydanı'na ve hastane girişlerine koyarak, vatandaşın faydalanmasına imkan sağladı.

TÜM ŞEHRİ DEZENFEKTE ETTİK

El ve ortam dezenfektanlarının yanı sıra KASKİ, 5 bin litre limon ve çam kolonyası üreterek, kamunun kullanımına sundu. Şehre kamu faydası 2 milyon TL'lik projelerin yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, ilaçlama ve dezenfektan hizmetini de karşılayarak, Valilik, Adliye, Bölge İdare Mahkemesi, Emniyet Müdürlüğü, Berber ve Kuaförler, Karantina Yurtları, Otobüs ve Tramvay Durakları gibi kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte etti.

BÜYÜKKILIÇ'IN TALİMATIYLA PAKET SU DAĞITILIYOR

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla KASKİ'nin son teknoloji ürünü makinalarla el değmeden paketlediği doğal kaynak suyunun da hastanelerde tedavi gören kovid-19 hastaları ve KYK yurtlarında kalan hastalara dağıtımı her gün yapılıyor. Bugüne kadar KASKİ tarafından hastanelere ve yurtlara 164 bin adet paket su dağıtıldı. - KAYSERİ

Büyükşehir, 2.5 milyon maske dağıttı, 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti
Büyükşehir, 2.5 milyon maske dağıttı, 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti
Büyükşehir, 2.5 milyon maske dağıttı, 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, 2.5 milyon maske dağıttı, 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti - Son Dakika


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