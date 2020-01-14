Büyükşehir 200 milyon yolcu taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında hizmet verdiği toplu taşıma araçlarıyla 200 milyon yolcu taşıdı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir ulaşım hizmetleriyle 2019 yılında nüfusunun 100 katına denk gelen yaklaşık 200 milyon yolcuyu taşıdı. Büyükşehir Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün verilerine göre geçen yıl Kocaeli'de raylı, lastik tekerlekli ve deniz yolu toplu taşıma araçlarında KocaeliKart ile 138 milyon 589 bin 890 yolculuk yapıldı.



Kocaelililer lastikli tekerlekli araçlardan sonra en çok raylı sistemi tercih etti. 2018 yılında KocaeliKart ile lastik tekerlekli araçlarla ulaşımı tercih eden yolcu sayısı 117 milyon 822 bin 848 kişi iken, 2019 yılında bu sayı 7 milyon 577 bin 120 artarak, 125 milyon 399 bin 968'e ulaştı. 2018'de tramvaydan yararlanan yolcu sayısı 9 milyon 921 bin 798 iken bu rakam 2019 yılında 2 milyon 778 bin 400 kişi artış göstererek 12 milyon 700 bin 198'e yükseldi.



2019 yılında lastik tekerlekli araçlarda yolculuk yaparken kullanılan kart türüne bakıldığında en fazla biniş 52 milyon 940 bin 322 ile tam kart sahipleri tarafından yapılırken, tam karttan sonra en fazla biniş 44 milyon 883 bin 34 kullanımla öğrenci kartları tarafından yapıldı. Kredi kartları ise 3 milyon 77 bin 452 yolculukta kullanıldı. - KOCAELİ