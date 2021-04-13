Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika

Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi

13.04.2021 12:07
Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "2020 yılı Faaliyet Raporu" onaylandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "2020 yılı Faaliyet Raporu" onaylandı. Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında yüzde 96 oranında gider, yüzde 110 oranında ise gelir bütçesi geliştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Olağan Toplantısı'nın son oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Zolan, 2020'nin son 2 yüzyılda yaşanan en zor yıl olduğunu belirterek, "Hayatımızda ilk defa sadece bir ili ya da ülkeyi değil, tüm dünyayı kapsayan bir salgınla karşı karşıya kaldık. Bir bilinmezle karşı karşıya kaldık. Bu bilinmezler içinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve diğer Bakanlarımızın yoğun çalışması ve belediyeler olarak bizler de tüm çalışanlarımızla 'önce sağlık' diyerek vatandaşlarımızın sağlığını kaybetmemesi için gayret ettik. 2020 yılı ile ilgili hayallerimiz vardı, 'Denizli Yılı' demiştik, güzel bir fırsattı. Ama maalesef salgınla birlikte bu hayallerimizi gerçekleştiremedik" dedi.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı"

Vatandaşları salgın sürecinde yalnız bırakmadıklarını anlatan Başkan Zolan, "Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın talep ettiği meydanlarda, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, hizmet binalarımızda salgını engellemek amacıyla birçok mücadele verdik. Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizdeki imkanlar çerçevesinde, en üst seviyede yanlarında olmaya çalıştık" diye konuştu. Hizmet odaklı bir çalışma anlayışı sürdürdüklerini belirten Başkan Zolan, çalışmalarını algı ile değil, olgu ve hizmet esaslı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Zolan, "Her yıl olduğu gibi 2020'de de hizmet noktasında hiç geri durmadık. Hizmet odaklı çalıştık. Algıya bakmadık, işin esasına girdik, olması gerekeni yaptık. Şov yapmadık" dedi.

Bütçe gerçekleşmesi takdir topladı

Yüzde 96 oranında gider, yüzde 110 oranında gelir bütçesi gerçekleştirerek 2020 yılında da gelir ve giderleri çok iyi bir şekilde kontrol ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Her türlü zor şartlara rağmen bütçe tahminimiz üst seviyede gerçekleşti. Gider bütçemiz yüzde 96 oranında gerçekleşti. Zaten yüzde 70-75'in üstünde gerçekleşen bütçeler başarılı bütçelerdir. Gelir bütçemiz ise yüzde 110'dur. Bu bizim için ayrı bir başarıdır. Giderlerimizi ve gelirlerimizi çok iyi kontrol etmişiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi
Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi
Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi
Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Denizli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika


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