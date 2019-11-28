Son Dakika Haberleri: Büyükşehir 2020 yılı bütçesi onaylandı
Son Dakika Güncel Büyükşehir 2020 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika

Büyükşehir 2020 yılı bütçesi onaylandı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarını içeren bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Büyükşehir 2020 yılı bütçesi onaylandı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarını içeren bütçe görüşmeleri tamamlandı. Meclise sunulan bütçe görüşmeleri tüm üyelerin katılımıyla onaylandı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı içerisinde iki haftadan bu yana devam eden ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı gelir-gider bütçe görüşmelerinin de ele alındığı Büyükşehir Belediyesi Bütçe Görüşmeleri tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün şehit cenazesine katılımı nedeniyle Başkan Vekili Ahmet Kaytan'ın başkanlık yaptığı Büyükşehir Meclisi, katılım gösteren tüm üyelerce onaylandı. Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu görüşmelerin ardından bütçe rakamları meclisin onayına sunuldu. İsimlerin tek tek okunması ile onaylanan 2020 yılı gelir gider bütçesinin ardından son oturum yine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı gelir gider bütçesinin görüşülmesi ile devam edecek. Bu görüşmenin de ardından meclis kayım ayı oturumlarını tamamlayacak. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı
Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:36:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir 2020 yılı bütçesi onaylandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]