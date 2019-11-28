Büyükşehir 2020 yılı bütçesi onaylandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarını içeren bütçe görüşmeleri tamamlandı. Meclise sunulan bütçe görüşmeleri tüm üyelerin katılımıyla onaylandı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı içerisinde iki haftadan bu yana devam eden ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı gelir-gider bütçe görüşmelerinin de ele alındığı Büyükşehir Belediyesi Bütçe Görüşmeleri tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün şehit cenazesine katılımı nedeniyle Başkan Vekili Ahmet Kaytan'ın başkanlık yaptığı Büyükşehir Meclisi, katılım gösteren tüm üyelerce onaylandı. Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu görüşmelerin ardından bütçe rakamları meclisin onayına sunuldu. İsimlerin tek tek okunması ile onaylanan 2020 yılı gelir gider bütçesinin ardından son oturum yine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı gelir gider bütçesinin görüşülmesi ile devam edecek. Bu görüşmenin de ardından meclis kayım ayı oturumlarını tamamlayacak. - ŞANLIURFA