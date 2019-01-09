Son Dakika Haberleri: Büyükşehir 220 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Büyükşehir 220 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir 220 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı, System.String[]

2 gündür Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışına karşı çeşitli önlemler alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için geceli gündüzlü çalışmalar yapıyor. Özellikle ilçelerde ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan yağışlar zaman zaman ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yağışların ardından kapanan 425 mahalle yolunun 220'sini ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kar küreme, yol açma çalışmalarının yanında tuzlama çalışmaları da yapılıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçiyor. Büyükşehir, çığ ve toprak kayması riski olan bölgelerde önlemlerini de artırdı. Karayollarının sorumlu olduğu yollarda da karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, uzun bir süre ulaşıma kapanan Sürgü-Kurucuova- Çelikhan yolunu açarak bekleyen vatandaşların imdadına yetişti.

Kardan dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına Büyükşehir yetişti

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra birçok acil çağrıya da kulak veren Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi, Kubbe Dağında 6 saat mahsur kalan 23 vatandaşa ulaşarak tekrar Pütürge'ye geri dönmelerini sağladı.Porga - Bürücek yolunda mahsur kalan DSİ işçileri ve öğretmenler de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Darende'de Başkaya-Günerli grup yolunda mahsur kalan okul servisi ile Doğanşehir Kapıdere'de mahsur kalan Tedaş ekipleri Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Hastalanan ve sağlık sorunları olan birçok vatandaşın imdadına da ilk Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Sağlık ekiplerine teslim edilen hastalar başarılı bir şekilde hastaneye getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:52 Kaynak: Bültenler

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