Büyükşehir 25 bin 300 çöp konteynerini ilaçladı

Gaziantep'te 25 bin 300 çöp konteyneri ilaçlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe belediye ekiplerince konteyner yıkama ve dezenfekte aracıyla yıkanan çöp konteynerleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlama işlemine tabi tutuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Vektör Kontrol Hizmetleri ekipleri, yaz aylarında karasinek larvaları için elverişli hale gelen çöp konteynerlerini temizledi.

Yaz dönemi her gün 08.00-12.00 saatlerinde ekipler tarafından çöp konteynerlerini elden geçiren Büyükşehir, 2019 yılı içerisinde Şahinbey ilçesinde 10 bin, Şehitkamil'de 14 bin ve Oğuzeli'nde ise bin 300 çöp konteyneri olmak üzere 25 bin 300 çöp konteynerini ilaçlanarak dezenfekte etti.